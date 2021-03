Quella tra Milan e Napoli sarà la sfida numero 146 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio dei 72 precedenti a Milano in campionato tra le due squadre è di 32 vittorie per il Milan, 26 pareggi e 14 successi del Napoli. Il Milan non batte gli azzurri a San Siro da gennaio 2019 quando una doppietta del polacco Piatek eliminò l’allora formazione allenata da Benitez nei quarti di Coppa Italia. In campionato, invece, i rossoneri non ottengono i tre punti dalla stagione 2014/15 quando in gol andarono Menez e Bonaventura nel 2-0 finale.