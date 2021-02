La classifica di Serie A prima del match di questa sera tra Inter-Lazio, vede i nerazzurri chiamati a non fallire questo match ball contro i biancocelesti, per via di una ghiotta occasione da sfruttare.

Per via della sconfitta del Milan ieri contro lo Spezia, la squadra di Conte, partendo dai 47 punti in classifica, potrebbe balzare al primo posto solitari a 49 lasciandosi alle spalle i cugini rossoneri. La squadra di Simone Inzaghi invece, in caso di vittoria, potrebbe scavalcare il Napoli e la Juventus e balzare a 43 punti a pari punti con la Roma.