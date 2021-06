Russia-Danimarca non sarà visibile in chiaro su Rai 1. La partita tra le nazionali di Stanislav Cherchesov e Kasper Hjulmand sarà trasmessa su Sky, sul canale Sky Sport HD (numero 253 del satellite), a partire dalle ore 21 di lunedì 21 giugno. Per chi volesse seguire in contemporanea questa sfida e quella tra Belgio e Finlandia (l'altra sfida del Gruppo B) c'è anche l'opzione Diretta Gol, sempre su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). La gara tra la Russia e la Danimarca sarà visibile anche in streaming, per gli abbonati di Sky, che potranno vederla sull'app Sky Go, disponibile sia su dispositivi fissi che su device mobili. Anche NOW trasmetterà il match, ma sarà necessario attivare il Pass Sport per godere del match