La sfida tra Roma e Verona, valida per il posticipo della 20a giornata di Serie A, vedrà di fronte scontrarsi due delle squadre più organizzate del campionato. I giallorossi, nel pieno del caos Dzeko-Fonseca, hanno vinto l'ultima sfida di campionato contro lo Spezia. L'Hellas invece arriva dalla vittoriosa sfida casalinga contro il Napoli per 2-1.

Due squadre che vivono due momenti importanti della loro stagione e che vorranno cominciare al meglio il loro girone di ritorno. La sfida tra i capitolini e gli scaligeri, sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming su Sky Go tramite dispositivi mobili e anche su Now Tv acquistando uno dei ticket dedicati.

Formazioni ufficiali

Roma, 3-4-2-1: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan, Mayoral. All. Fonseca.

Verona, 3-4-2-1: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni, Kalinic.

All. Juric.