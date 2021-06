La partita tra Repubblica Ceca e Inghilterra è una gara valida per la terza giornata del gruppo D di Euro 2020. Un turno decisivo che determinerà la classifica finale del Girone. Si gioca martedì 22 giugno alle ore 21.00 al Wembley Stadium di Londra, in contemporanea con l'altro match del gruppo, Croazia-Scozia. Il match è visibile sia sulla Rai che su Sky. In diretta e in esclusiva per i soli abbonati ci saranno quattro canali satellitari a disposizione: Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre), Sky Sport 252 (satellite) Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satellite). Per lo streaming online si utilizza invece il servizio a pagamento attraverso l'applicazione SkyGo da scaricare e installare su pc e devices. Se si vuole acquistare la partita col servizio on demand, ci si deve invece avvalere di Now Tv. Sulla Rai, l'appuntamento è per tutti, senza pagamento e in chiaro su Rai 1 per la TV e sul sito ufficiale RaiPlay per lo streaming online.