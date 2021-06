Quella che andrà in scena questa sera tra Portogallo e Francia sarà una gara decisiva per la definizione della classifica del Gruppo F. La Francia, attualmente prima in classifica con 4 punti, rientra già tra le squadre qualificate agli ottavi, mentre il Portogallo avrà bisogno di un risultato positivo per qualificarsi al prossimo turno: in caso di sconfitta (necessariamente di misura ai fini della differenza reti) il Portogallo dovrà sperare che l'Ungheria nell'altro match del girone non batta la Germania, e rientrare così come una delle migliori terze.

La classifica del Gruppo F di Euro 2020