La gara che chiude la terza giornata di gare a Euro2020 vedrà affrontarsi Olanda e Ucraina alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 21 ed è stato affidato all'arbitro tedesco Felix Brych.

Gli Oranje arrivano al via con diversi dubbi sulla rosa a disposizione di Frank de Boer e le tante critiche all’ex allenatore di Ajax e Inter: ieri il CT è stato contestato con un areo che mostrava lo striscione “4-3-3”. L'Ucraina di Andryi Shevchenko ha nel proprio arco più di una freccia, Malinovksyi, Zinchenko e Yaremchuk su tutti; che potrebbe mettersi in mostra nel corso del torneo ed è su queste che punterà il Pallone d’Oro del 2004 per sorprendere la rassegna continentale.

La partita tra Olanda e Ucraina verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Uno e su Sky, che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Match che si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, su Sky-Go e Now Tv.

Probabili formazioni

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum, Wijndal; Weghorst, Depay. Allenatore: de Boer.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov. Allenatore: Shevchenko.

ARBITRO: Felix Brych (GER)