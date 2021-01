Napoli – Spezia è un match del sedicesimo turno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi mercoledì 6 gennaio alle 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La formazione partenopea è reduce dal successo in casa del Cagliari ma deve fare i conti con qualche assenza in attacco con Mertens e Osimhen indisponibili a causa di un infortunio (il nigeriano è anche risultato positivo al Covid-19 al rientro in Italia). Con 28 punti in classifica (9 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte) e una gara da recuperare (quella in casa della Juventus), il Napoli ha tutte le intenzioni di confermarsi in zona Champions. Lo Spezia di Italiano invece vuole mettere fine alla striscia negativa di 8 gare consecutive senza successi (l'ultima vittoria in campionato dei liguri risale infatti allo scorso 7 novembre in casa del Benevento): la formazione spezzina, con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) è penultima in classifica. 31 i gol segnati e 13 quelli subiti per gli uomini di Gattuso (con Lozano miglior marcatore con 7 gol); 19 i gol fatti e 30 quelli subiti per i bianconeri, con Nzola miglior marcatore con 7 gol. L’incontro verrà trasmesso in diretta TV esclusiva sui canali DAZN 1 (numero 209 del satellite) e in diretta streaming su DAZN.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Deiola; Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bresmes, Margani. IV: Ghersini

Al var Banti assistito da Del Giovane