Napoli – Fiorentina è tra la partita del diciottesimo turno della Serie A 2020/2021, in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021 alle 12.00 allo stadio "Maradona" di Napoli. I partenopei, qualificatisi ai quarti di Coppa Italia dopo aver vinto contro l'Empoli, cercano continuità in campionato. Dopo il ko in casa con lo Spezia, la formazione di Gattuso ha vinto in extremis a Udine con un gol di Bakayoko al 90′. Con 31 punti in classifica (10 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte), la formazione azzurra è 6 in classifica, a pari punti con l'Atalanta e a -2 dalla Juventus. La Fiorentina, eliminata dalla Coppa Italia dall'Inter, è dodicesima in classifica con 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte): Prandelli cerca conferme dalla sua squadra dopo il successo e la buona prestazione contro il Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in diretta TV sul canale DAZN1 di Sky.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Igor, Milankovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Passeri, Paganessi. IV: Manganiello.

Al VAR Di Bello assistito da Cecconi.