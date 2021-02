Il cammino di Bayern Monaco e Tigres per arrivare a questo appuntamento finale del Mondiale per Club, è molto differente. Da una parte c'è la squadra di Flick che è stata in grado di mettere al tappeto in semifinale i campioni d’Africa dell’Al Ahly. La compagine tedesca, ora va a caccia del sesto trofeo del lungo anno 2020.

Discorso diverso per il Tigres con i messicani che non erano per niente favoriti ma che sono stati comunque in grado di coronare un sogno toccando un traguardo insperato alla vigilia. Gignac e compagni sono stati capaci di vincere contro l’Ulsan Hyundai e il Palmeiras nei turni precedenti.