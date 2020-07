Milan-Bologna sarà visibile in TV in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match dunque su moderne Smart Tv collegandosi all’app a partire dalle 21.45. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale DAZN 1 per tutti i clienti dell’emittente satellitare che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La telecronaca del match sarà di Stefano Borghi con il commento tecnico di Roberto Cravero. La partita sarà dunque visibile anche in streaming su dispositivi portatili, come smartphone, tablet e notebook, e su computer collegandosi all’app DAZN, sfruttando una buona connessione internet.