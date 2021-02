La diretta di Juventus-Roma, partita di Serie A che si gioca sabato 6 febbraio alle ore 18 allo stadio Allianz Stadium di Torino. La squadra di Pirlo reduce dalla vittoria nella semifinale d'andata di Coppa Italia vinta in casa dell'Inter e da due successi di fila in campionato va a caccia dei 3 punti per piazzare il sorpasso a quella di Fonseca. Quest'ultimo che ritrova Dzeko dopo la riconciliazione in settimana, vuole la vittoria per allungare proprio sui bianconeri e blindare il terzo posto in classifica. Nelle formazioni ufficiali, la Juventus si schiera con Morata al fianco di Ronaldo, mentre nella Roma conferma per Mayoral, con Dzeko inizialmente in panchina e Cristante capitano. La partita sarà trasmessa in TV su Sky