Quella di questa sera sarà la dodicesima volta in cui Juventus e Genoa si sfidano in Coppa Italia. Negli undici precedenti il bilancio è molto sbilanciato in favore dei bianconeri. Dopo l'unico successo genoano nel primo confronto del 1939, sono infatti arrivate otto vittorie della Vecchia Signora e due pareggi (entrambe negli anni Settanta). In tre occasioni i piemontesi hanno vinto con il risultato di 3-1 e in due circostanze per 4-3. In 4 delle 8 edizioni della Coppa Italia (1941-1942, 1958-1959, 1982-1983 e 2017-2018) in cui ha battuto il Genoa, la Juventus ha poi alzato il trofeo.