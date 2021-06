Dopo la vittoria del Galles contro la Turchia per centrare la matematica qualificazione agli ottavi di finale degli Europei 2021 all'Italia basterà battere la Svizzera nel match di questa sera. Con qualsiasi altro risultato invece tutto sarà rimandato all'ultima giornata del Gruppo A. In caso di successo gli azzurri di Roberto Mancini dunque staccheranno il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo continentale ma non avranno comunque la certezza del primo posto nel girone, per quello eventualmente bisognerà non perdere nell'ultimo incontro contro i gallesi.