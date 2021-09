Diretta Italia – Bulgaria 1-0, risultato live: gol di Chiesa, Azzurri in vantaggio

Italia-Bulgaria, come tutte le altre partite della Nazionale di Roberto Mancini per le qualificazioni dei Mondiali 2022 in Qatar, viene trasmessa in TV in chiaro dalla Rai. La gara di questa sera che mette gli azzurri di fronte alla formazione bulgara guidata dal ct Petrov sarà visibile in chiaro e gratuitamente. Basterà sintonizzarsi su Rai1 per la diretta televisiva integrale. Per chi volesse invece seguire gli azzurri su internet c'è la possibilità di guardare Italia-Bulgaria in streaming grazie al sito della Rai, RaiPlay. Per quanto riguarda le altre principali partite dei gironi di qualificazione alla Coppa del Mondo gli appassionati di calcio internazionale avranno modo di seguirle su Mediaset, in chiaro e gratuitamente, sintonizzandosi sul canale 20 del digitale terrestre, ma il palinsesto questa sera non prevede alcun incontro trasmesso.