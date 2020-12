Sfida d'alta classifica quella che andrà in scena tra poco più di mezz'ora a San Siro. L'Inter di Antonio Conte è attualmente al secondo posto a tre lunghezze dal Milan capolista. Un punto in meno per il Napoli (a far la differenza tra le due compagini al momento dunque solo il punto di penalizzazione rimediato dai partenopei per non essersi presentati all'Allianz Stadium per il match contro la Juventus). La squadra di Gennaro Gattuso dunque con una vittoria nel match di questa sera potrebbe scavalcare i nerazzurri e lanciarsi all'inseguimento della formazione rossonera.