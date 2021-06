La seconda partita dell’Europeo vedrà impegnate il Galles e la Svizzera, le altre due squadre che fanno parte dl gruppo dell’Italia. La gare del girone A si giocheranno tra Roma e Baku e oggi ci sarà l’esordio nella competizione continentale dell’Olimpiya Stadionu della capitale dell’Azerbaigian. Si tratta di una gara che può significare molto anche per gli Azzurri di Roberto Mancini, che ieri sera hanno battuto per 3-0 la Turchia nel match inaugurale del torneo. Per le nazionali di Page e Petkovic, ex Lazio, è un match che può determinare il cammino nel torneo. L'ultimo scontro risale al 2011 con la vittoria per per 2-0 del Galles grazie alle reti di Ramsey e Bale.

Probabili formazioni

GALLES (3-4-1-2): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; N. Williams, Levitt, Allen, C. Roberts; Ramsey; Bale, Wilson. ALL: Robert Page

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Benito; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. ALL: Vladimir Petkovic

ARBITRO: Clement Turpin (FRA)