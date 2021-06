Galles-Danimarca è un ottavo di finale di Euro 2020 che si disputa alla Cruijff Arena di Amsterdam con calcio di inizio alle 18.00. Una sfida che apre la fase ad eliminazione diretta del torneo e che vedrà tempi supplementari o rigori in caso di parità. La partita sarà trasmessa in modalità criptata e a pagamento da Sky, per lo streaming si dovrà utilizzare l'applicazione Sky Go.