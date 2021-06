Una sfida meno scontata di quello che potrebbe sembrare. La Francia campione del mondo in carica sfida la Svizzera per prendersi i quarti di finale di EURO 2020. La nazionale di Didier Deschamps ha chiuso in testa il Gruppo F e ora Mbappé & co. chiamati a mostrare la loro superiorità tecnica e fisica che nelle gare del girone si è vista a sprazzi. La nazionale elvetica di Vladimir Petkovic ha conquistato il pass per gli ottavi come una delle migliori terze, avendo chiuso alle spalle di Italia e Galles il gruppo A. Si gioca a Bucarest, alla National Arena.

La partita tra Francia e Svizzera verrà trasmessa in diretta TV su Rai Uno e Sky, che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Il match che si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, Sky-Go e Now Tv.

Probabili formazioni

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembè; Pavard, Kantè, Pogba, Lucas Hernandez; Griezmann; Mbappè, Benzema. Allenatore: Deschamps

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Allenatore: Petkovic

ARBITRO: Fernando Rapallini (ARG)