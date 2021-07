Diretta Federer-Sonego Wimbledon live, nuovo orario e risultato ottavi: Lorenzo cerca l’impresa contro Roger

Federer-Sonego è la partita degli ottavi di finale in programma oggi non prima delle ore 18 al torneo di Wimbledon 2021 oggi, in diretta TV e in streaming su Sky. Sul campo centrale dell’All England Club la sfida del Grande Slam di Londra: favorito l’otto volte campione Federer che dovrà fare attenzione ad un Sonego in grande forma e per la prima volta agli ottavi a Londra. In precedenza si è giocata Djokovic-Garin, con il successo del primo, e Kerber-Gauff che rischiano seriamente di far slittare l’inizio del match. Nessun problema invece in caso di pioggia visto che il campo centrale è coperto. Ha già vinto l’altro italiano Berrettini che ha superato in scioltezza Ivashka. Su Fanpage.it la diretta e il risultato dell’incontro in tempo reale.