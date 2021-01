Bologna-Milan è l’anticipo delle 15 che apre il sabato della 20a giornata del campionato di Serie A. Sabato pomeriggio alle ore 15 il fischio di inizio allo Stadio Dall'Ara di Bologna per la sfida tra i felsinei e la capolista allenata da Stefano Pioli. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NowTv. Una partita delicata soprattutto per i rossoneri che dopo la sconfitta con l'Atalanta hanno visto avvicinarsi le inseguitrici con l'Inter a soli due punti di distanza, la Roma a sei lunghezze e la stessa Dea e la Juventus (che ha una gara da recuperare) che hanno ridotto il divario a soli 7 punti. Gli emiliani, attualmente in tredicesima posizione in classifica, invece sono alla ricerca di punti per aumentare il proprio distacco dalla zona retrocessione (al momento di 6 punti). Nel Milan Tomori giocherà dal primo minuto mentre Calhanoglu pur guarito dal Covid non è ancora a disposizione di Pioli. Tra i felsinei titolare il nuovo acquisto Soumaro. L'arbitro del match sarà il signor Daniele Doveri di Roma.

Formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli