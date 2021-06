Il pronostico della sfida tra Berrettini e Novak Djokovic è tutto dalla parte del numero 1 al mondo. Il serbo reduce dalla rimonta vittoriosa contro Musetti, in cui ha dovuto fare ricorso a tutta la sua esperienza, ha incrociato il suo cammino con l'avversario di oggi in una sola occasione battendolo. D'altronde sulla terra rossa di Parigi, ha dimostrato di trovarsi a suo agio: ha vinto questo torneo in un'edizione, arrivando 4 volte in finale. In questa occasione per uno scherzo del tabellone, potrebbe affrontare in semifinale, il campione in carica Rafa Nadal, contro il quale ha perso nella scorsa edizione. Matteo Berrettini, non ha molto da perdere: il suo miglior risultato al Roland Garros sono proprio i quarti raggiunti in questa edizione.