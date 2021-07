Diretta Berrettini-Djokovic finale Wimbledon, orario TV8 e risultato live: Matteo a caccia della vittoria contro Nole

Berrettini-Djokovic è la finale in programma oggi alle ore 15 al torneo di Wimbledon 2021, in diretta TV e in streaming su Sky e in chiaro su Tv8. Sul campo Centrale la sfida del Grande Slam di Londra: Matteo Berrettini, numero 9 ATP, disputa la prima finale Slam della sua carriera e la gioca contro il numero 1 ATP Nole Djokovic, che è favorito avendo vinto già 5 volte Wimbledon. Su Fanpage.it la diretta e il risultato dell’incontro in tempo reale.