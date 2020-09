Crotone-Milan è una sfida importante per le due squadre. Specie per il Crotone che dovrà subito risollevarsi dopo la batosta all'esordio sul campo del Genoa. Ma non sarà semplice contro questo Milan capace di vincere tre partite su tre in questo inizio di stagione, che nonostante l'assenza di Ibrahimovic in Calabria, sarà trascinato da un Calhanoglu in forma smagliante.

La gara tra la squadra di Stroppa e quella di Pioli, sarà visibile in tv attraverso la piattaforma Sky a partire dalle 18 sul canale Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming su Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet. La Telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.