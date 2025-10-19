Como-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Kempf, rete annullata a David

La diretta live della partita Como-Juventus 1-0 per la 7a giornata di Serie A. Gol di Kempf. I bianconeri puntano ai tre punti per agganciare la vetta della classifica, Tudor schiera David in attacco, con Vlahovic e Openda in panchina. Diretta TV su DAZN e in streaming sempre su DAZN.
Conceiçao ci prova dal limite: fuori!
Altro tentativo di Chico Conceiçao, sinistro calciando di punta che però non inquadra la porta di Butez.
Gol annullato a David per offside di Koopmeiners
L'attaccante canadese aveva trovato il tap-in vincente su invito di Koopmeiners, partito però in posizione di fuorigioco
Morata calcia dal limite: Di Gregorio manda in angolo
Nico Paz serve Morata e l'attaccante spagnolo calcia dal limite: Di Gregorio alza in angolo.
Yildiz ci prova ma il tiro finisce fuori
Non riesco lo schema da corner al Como e la Juve riparte: pallone al numero 10 che prende la mira dal limite dell'area, ma il suo destro termina fuori.
Kempf porta avanti il Como: Juve sotto al Sinigaglia
Su azione d'angolo la Juve si fa trovare impreparata sul secondo palo: Kempf sfila via e batte Di Gregorio da pochi passi. Bello lo schema del Como e il cross di Nico Paz ma Kalulu sbaglia nella marcatura.
Como-Juventus in diretta, inizia la partita
L'arbitro Ayroldi ha appena fischiato l'inizio della partita tra Como e Juventus: partiti al Sinigaglia.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus di Tudor è imbattuta in questo campionato (3 vittorie e 3 pareggi), con un successo oggi in casa del Como agguanterebbe momentaneamente il primo posto occupato da Inter, Napoli e Roma. I bianconeri proveranno a scrollarsi di dosso la ‘pareggite' delle ultime partite: sono ben 5 gli ultimi match di fila terminati con un risultato di parità, l'ultimo dei quali lo 0-0 col Milan a Torino prima della sosta.
Come arriva il Como alla partita di oggi
Il Como di Fabregas è tutt'altro che una piccola, come ha rimarcato Tudor nella conferenza di vigilia della sfida con la Juventus. La squadra lariana è nona in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Nell'ultima partita prima della sosta, il Como ha colto un ottimo pareggio esterno per 1-1 in casa dell'Atalanta.
Como-Juventus, le formazioni ufficiali
Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali dell'anticipo domenicale tra Como e Juventus. Ecco le scelte di Fabregas e Tudor:
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata. All. Fabregas
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K.Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All. Tudor.
Dove vedere Como-Juventus di Serie A in TV e streaming
Il lunch match della domenica di Serie A tra Como e Juventus sarà visibile solo per gli abbonati di DAZN, sia in TV che in streaming. Per assistere alla gara del Sinigaglia, bisognerà collegarsi tramite le app di DAZN o su dispositivi compatibili.