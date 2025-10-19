Como-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Kempf, rete annullata a David

Il Como di Fabregas è tutt'altro che una piccola, come ha rimarcato Tudor nella conferenza di vigilia della sfida con la Juventus. La squadra lariana è nona in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Nell'ultima partita prima della sosta, il Como ha colto un ottimo pareggio esterno per 1-1 in casa dell'Atalanta.