Calendario Serie A 2025/26, il sorteggio in diretta LIVE: le date delle partite e i big match della nuova stagione

Il nuovo calendario della Serie A sarà ancora una volta asimmetrico, vale a dire che la sequenza delle gare nel girone di andata non corrisponderà a quella delle gare nel girone di ritorno. Inoltre, i derby dovranno essere disputati tutti in giornate differenti e non sarà possibile collocarli né alla 1ª giornata e alla 9ª, che è un turno infrasettimanale feriale). Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, squadre che parteciperanno alla Champions League, non potranno incontrarsi con Bologna e Roma impegnate in Europa League e con la Fiorentina che giocherà in Conference in giornate specifiche: 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª, cioè nel momento in cui sono previsti due turni consecutivi di competizioni UEFA.