Calciomercato, ultime news in diretta: la Roma pronta a vendere subito Zaniolo, base di partenza fissata a 40 milioni

In queste ore si è fatta strada una notizia clamorosa che coinvolge la Roma e Nicolò Zaniolo: il giocatore potrebbe essere ceduto anche subito in caso di una proposta interessante. La cifra richiesta è di circa 40 milioni e le pretendenti non mancano tra Premier e Bundesliga. Intanto in casa Juventus McKennie sta puntando i piedi per la destinazione da scegliere: probabilmente in Inghilterra ma l'americano vuole il Tottenham.

In casa Milan chiuse le porte a Bakayoko che non sarà per nulla riscattato con il Chelsea che sta lavorando anche per chiudere in anticipo il contratto con scadenza 2024. Sull'altra sponda del Naviglio, si studia sempre da vicino il giovane Scalvini, dell'Atalanta, mossa di riserva se non arriveranno i rinnovi di de Vrij e Skriniar.

A Napoli arriverà Gollini da Firenze (dove si lavora per il rientro in A, dell'ex granata Brekalo), mentre partità Sirigu. Dunque nome nuovo dietro a Meret. Intanto Demme resterà fino a fine stagione.