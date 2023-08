Calciomercato, ultime news in diretta: Milan, oggi arriva Pellegrino. Berardi vuole la Juve, l’Inter chiude per Pavard.

Le trattative di oggi, 21 agosto, si concentrano anzitutto su quello che potrà accadere tra Juventus e Sassuolo per Berardi. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo reale raccontano del muro degli emiliani che hanno bloccato il calciatore ma la sua assenza al debutto in campionato con l'Atalanta fa discutere. Prossime ore decisive. A Milan, sponda rossonera, è il giorno di Marco Pellegrino che arriva dall'Atletico Platense: giungerà in serata e bisognerà aspettare domani per visite e firma. L'Inter sta per chiudere con il Bayern Monaco il trasferimento di Benjamin Pavard: il difensore francese ha già detto sì ai nerazzurri.

A Napoli sono pronti ad accogliere Gabri Veiga: lo spagnolo del Celta atteso a Villa Stuart per le visite mediche, firma in calce al contratto alla FilmAuro con De Laurentiis. Roma, quasi fatta per Zapata (nella foto): oggi può essere la giornata per chiudere definitivamente l'operazione mentre per Marcos Leonard se ne parlerà a gennaio. Nella Lazio la sorpresa può essere Bonucci, che vuole restare in Serie A.