Calciomercato, ultime news in diretta: saltata la trattativa Kessie-Brozovic, Rabiot chiede tanto per il rinnovo la Juve ci pensa

Il Milan è sempre alla finestra per capire se si può muovere qualcosa anche se Maldini ha detto che a gennaio non si faranno importanti affari. Piaceva Kiwor che è vicinissimo alla Bundesliga mentre le voci su Icardi appaiono semplici gossip di mercato.

In casa Napoli movimenti tra i pali con Gollini che potrebbe arrivare come secondo di Meret, la Fiorentina ha dato il via libera alla trattativa. Intanto si allontana Ounahi. La Roma sta piazzando Shomurodov al Torino ma con Cairo la trattativa è difficile: i giallorossi propongono solo la cessione a titolo definitivo.

In casa Juventus tiene banco il rinnovo di Rabiot che si è rilanciato con Allegri: arrivato a zero, in scadenza a giugno, si lavora sull'ingaggio.