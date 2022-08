Calciomercato, ultime news in diretta: Ronaldo-Osimhen, sì del Napoli ma a una condizione. Juve, arriva Paredes

Le notizie di calciomercato oggi 27 agosto e le trattative di Juventus, Milan, Napoli, Inter, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juventus. Ufficializzato Milik, manca solo un tassello. È Paredes, il centrocampista del Paris Saint-Germain atteso a Torino per la giornata di domenica sera, al massimo lunedì (dopo il match di campionato dei transalpini). Le ultime news in tempo reale sulla trattativa ribadiscono aggiornamenti positivi sul buon esito dell'operazione. L'intesa è stata trovata in base alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto ma che può diventare obbligo di riscatto a determinate condizioni per una somma complessiva di 15 milioni più bonus.

Calciomercato Napoli. Il ciclone scatenato dalle notizie su Cristiano Ronaldo e sul clamoroso scambio col Manchester United per Osimhen hanno acceso i riflettori sulla squadra di Spalletti. La proposta ventilata dall'agente del portoghese, Mendes, è sembrata allettante: 100 milioni (ma il club ne chiede di più, almeno 130) per il cartellino del nigeriano, formula del prestito con stipendio che sarebbe pagato per intero dagli inglesi. De Laurentiis è stato solleticato dall'idea ma, almeno per adesso, non è sembrato voler dare seguito alla cosa. A quelle condizioni, però, si può ragionare sempre che i Red Devils facciano passi ufficiali. Lo stesso agente di Osimhen, Calenda, ha escluso un trasferimento del giocatore che s'è detto invece entusiasta di giocare la Champions in azzurro. Lo stesso CR7 sembra diretto allo Sporting, il club dal quale è partito.

Detto di CR7, le trattative ‘terrene' si concentrano sulla cessione di Fabian Ruiz al Psg (complice l'uscita di Paredes): circa 20 milioni il prezzo, ingaggio da 5 milioni + bonus. Capitolo Navas: la fumata bianca sembra vicina, ma occorre pazienza. Tra portiere e club c'è l'intesa, in ballo c'è la buonuscita coi francesi. Entro l'inizio della prossima settimana si può chiudere.

Calciomercato Roma. Mourinho avrà finalmente il centrocampista che aveva richiesto per colmare il vuoto lasciato da Wijnaldum. È Mady Camara dell'Olympiakos. Operazione da 10 milioni: 1/2 di prestito e 7/8 per l'obbligo di riscatto che scatterebbe solo a determinate condizioni. Il contratto del calciatore con i greci è in scadenza nel 2024. Belotti atteso per le visite mediche adesso che Felix è andato alla Cremonese.

Milan news. La buona notizia per i rossoneri è il tesoretto di 6 milioni incassato dalla cessione di Paquetà dal Lione al West Ham (sul brasiliano il club aveva una percentuale sulla futura rivendita). Capitolo rinforzi: Onyedika sembra molto vicino al Bruges per avere alternative a centrocampo e in difesa i nomi sono due. Thiaw dello Schalke, per il quale il ‘diavolo' sarebbe pronto all'offerta investendo le risorse incassate dal percentuale sul sudamericano, e Chalobah del Chelsea. Inter sorpassata ma adesso c'è il Lipsia sull'inglese. Questione Leao: assalto dei Blues respinto (a meno di sorprese).

Calciomercato Inter. Akanji, Chalobah e Acerbi i nomi che gravitano da tempo nell'orbita nerazzurra. Lo ha confermato anche il dirigente Beppe Marotta che ha fatto partire il conto alla rovescia per la scelta. Radio mercato suggerisce che sia il centrale della Lazio quello favorito.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0