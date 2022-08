Calciomercato, ultime news in diretta: CR7 al Napoli per Osimhen allo United. Milan-Inter, derby per Chalobah

Le notizie di calciomercato oggi 26 agosto e le trattative di Juventus, Milan, Napoli, Inter, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juventus: Milik è arrivato a Torino nella giornata di mercoledì. Il polacco è l'attaccante che ha scalato le preferenze dei bianconeri, che hanno dirottato su di lui rispetto a Depay. Manca ancora un tassello perché il quadro delle trattative sia compiuto. "Qualcosa faremo ancora", ha ammesso Nedved in occasione dei sorteggi di Champions. Dietro quel qualcosa c'è il nome di Leandro Paredes: la formula è quella del prestito con l'opzione per il riscatto che può attivarsi a determinate condizioni a 15 milioni. Operazione agli sgoccioli, i due club stanno definendo le cifre e i dettagli, e potrebbe essere definita a breve con l'arrivo a Torino del calciatore nella giornata di domenica.

Calciomercato Roma: i giallorossi sono a caccia di un centrocampista che possa colmare il vuoto lasciato in mediana dall'infortunio di Wijnaldum. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Mady Camara dell'Olympiacos, classe 1997. Prestito con diritto di riscatto è la formula su cui si ragiona. Sul taccuino restano ancora i nomi di Tameze del Verona e Nandez del Cagliari. Fatta per Belotti: la cessione di Felix alla Cremonese libera il posto in rosa per il ‘gallo'.

Calciomercato Napoli: Keylor Navas è l'obiettivo, il colpo grosso di fine trattative da piazzare sul gong. Il portiere del Psg è in trattativa con il club francese sulla buonuscita da percepire. Una situazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro e che richiede pazienza diplomatica, così come il trasferimento di Fabian Ruiz a Parigi. Due affari da chiudere entro l'ultima settimana della sessione estiva. L'estremo difensore 35enne si trasferirebbe a Napoli firmando un biennale da circa 3,5/4 milioni di euro all'anno più bonus che, grazie al Decreto Crescita, permetterebbe ai partenopei di avere un lordo ‘più leggero' a bilancio.

Clamoroso il retroscena di mercato rilanciato da Sky Sport: Mendes, agente di CR7, è tornato alla carica per proporre uno scambio clamoroso. Cristiano Ronaldo e soldi in azzurro per Osimhen al Manchester United. Non c'è una trattativa aperta e dal Napoli non arrivano segnali al riguardo.

Milan news: respingere l'assalto del Chelsea al Leao, sempre che non si presenti al tavolo delle trattative con una montagna di soldi, chiudere per un centrocampista. La clausola rescissoria da 150 milioni per il portoghese non è esercitabile nell'ultima settimana di mercato ma il club londinese se vuole, può. Quanto occorre? Non meno di 120 milioni. Quanto agli affari in entrata, i rossoneri hanno meno di una settimana di tempo per chiudere col Bordeaux per Onana: prestito con diritto di riscatto è la proposta del Milan mentre i francesi chiedono la cessione a titolo definitivo per una cifra superiore ai 5 milioni ipotizzati dal ‘diavolo'. Intesa raggiunta, invece, con l'agente di Tonali per il rinnovo del contratto. Attenzione, però, a una terza operazione clamorosa: soffiare Chalobah all'Inter. Ipotesi reale considerato il pressing di queste ore. L'alternativa è Thiaw dello Schalke.

Mercato Inter: Chalobah (che sembra sia il preferito) oppure Acebi, uno dei due calciatori arriverà in nerazzurro per soddisfare la richiesta di Simone Inzaghi di avere un quarto difensore per completare la rosa. Il calciatore inglese preme per trasferirsi in Serie A ma i Blues valutano offerte adeguate (c'è il Lipsia e un tentativo del Milan). La dead-line è fissata per questo week-end, al massimo entro lunedì. L'alternativa è Acerbi, con la Lazio che ha aperto al prestito con diritto di riscatto.

