Tutto fatto per il rinnovo di Mkhitaryan (32) con la Roma, firmerà fino al 2022 e nelle prossime ore potrebbe esserci l'annuncio ufficiale (come rilanciato anche da Sky Sport. Tra le ultime notizie sulle trattative in tempo reale dei giallorossi nella sessione invernale di calciomercato le attenzioni si concentrano su un attaccante e un centrocampista. I nomi caldi per gennaio sono Bernard ed El Shaarawy, oltre a Thauvin. Attenzione alla posizione di Amadou Diawara che può lasciare la Capitale a gennaio per essere inserito in uno scambio di prestiti con un altro centrocampista.