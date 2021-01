Più che di trattative di mercato vere e proprie, quelle calde sono state tutte congelate (El Shaarawy e Montiel in entrata, Juan Jesus e Fazio in uscita), la Roma è impegnata soprattutto a decidere cosa fare con il proprio tecnico. La clamorosa eliminazione subita in Coppa Italia dallo Spezia e l'ancor più clamoroso errore tecnico (i famosi 6 cambi) hanno messo in cattiva luce Fonseca, che era meno saldo sulla panchina dei giallorossi. Il presidente Friedkin e il d.s. Tiago Pinto per ora non hanno intenzione di cambiare la guida tecnica. Oltre ai nomi di Allegri, Sarri e Spalletti si parla anche di Walter Mazzarri.