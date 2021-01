Il mercato delle Roma in questi ultimi giorni ruota intorno ad Edin Dzeko. La società sta cercando di lavorare per ricomporre la frattura tra il centravanti e l'allenatore, anche se non è semplice. Il giocatore che anche oggi si allena da solo, è sempre nel mirino di Inter e Juventus anche se la situazione anche alla luce del poco tempo a disposizione fino alla fine del mercato è particolare. L'ultima suggestione conferma la volontà dei bianconeri di provare ad inserire nel discorso una contropartita, anche se però la Roma non sembra molto convinta. I nomi più gettonati sono stati quelli di Bernardeschi e Khedira, che però dal canto loro non sembrano gradire l'ipotesi giallorossa. Attenzione anche a Roman Yaremchuk, un attaccante in forza al Gent molto gradito alla Roma. Secondo la stampa belga i capitolini avrebbero messo sul piatto 12 milioni di euro.