Le ultime notizie di calciomercato della Roma vedono i giallorossi ormai pronti a chiudere per Bryan Reynolds, terzino del Dallas FC, alzando l'offerta totale a 7 milioni di euro, superando quella della Juventus. I bianconeri stavano per chiudere l'operazione in collaborazione con il Benevento, visto che non hanno a disposizione slot per i calciatori extracomunitari, ma i giallorossi sembrano aver chiuso l'operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni.

I giallorossi hanno però rinunciato al Papu Gomez. Il fantasista dell'Atalanta sembra essere davvero molto attratto dall'offerta del Cincinnati di Jaap Stam (ma anche dal Siviglia) che avrebbe offerto 7 milioni alla Dea per il giocatore oltre ad un triennale all'argentino. A questo punto la Roma sta valutando altri profili anche se per il momento Friedkin pare aver congelato il mercato in attesa di capire gli sviluppi sul futuro di Fonseca. In uscita resta Federico Fazio che è corteggiato dal Parma anche se lo scoglio che blocca gli emiliani è l'ingaggio del giocatore. Offerte anche per Santon da Besiktas e Sampdoria così come per Bruno Peres dal Benfica.

Stesso discorso per Diawara che è la prima scelta del Torino dopo il "no" di Lobotka dal Napoli. Anche il Parma resta vigile sul centrocampista. Per El Shaarawy per il momento è ancora tutto da capire con lo Shanghai Shenhua che sta facendo muro, ma la sensazione è che presto la situazione possa sbloccarsi. Otavio e Montiel restano due operazioni da chiudere, ma non subito. Per il terzino del River Plate il costo del cartellino viene ritenuto comunque troppo alto (13 milioni).