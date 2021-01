Bryan Reynolds passa alla Roma. Il terzino americano, che sembrava ormai della Juventus, è in procinto di firmare con i giallorossi. Accordo raggiunto tra il club capitolino e i Dallas sulla base di 7 milioni di euro. Friedkin ha superato l'offerta dei bianconeri convincendo il club a stelle e strisce. La formula dell'operazione è quella di un prestito con obbligo di riscatto a circa 7 milioni per l'esterno destro. Al giocatore invece è stato proposto un quadriennale a 700mila euro più bonus a stagione. L'affare si concluderà definitivamente lunedì ma l'accordo è stato trovato.

La Roma, nonostante la Juventus avesse ormai messo le mani sul giocatore, non aveva mai mollato la presa cercando in tutti i modi, anche grazie alla mediazione di Friedkin, di portare il giocatore in giallorosso. E così dopo settimane di sondaggi e offerte la Roma ha sferrato l'affondo decisivo trovando l'offerta giusta che ha accontentato i Dallas. La Juventus da questo momento non ha voluto partecipare ad alcuna asta per il giocatore tirandosi, di fatto, fuori dalla trattativa. Il giocatore è stato subito convinto dalla possibilità di passare alla Roma e ora attende solo che arrivi lunedì per definire il tutto con la Roma.

La Juventus aveva già trovato l'accordo con i Dallas e con il giocatore per il passaggio di Bryan Reynolds in bianconero. Avrebbe giocato per 6 mesi al Benevento dato che la Juventus non può tesserare extracomunitari, per poi iniziare la preparazione estiva con la squadra di Pirlo. Ma dal momento in cui si è inserita anche la Roma che ha superato l'offerta del club campione d'Italia in carica, Paratici ha deciso di tirarsi fuori per non dare vita ad un'asta.

Sul giocatore c'era infatti da tempo il club giallorosso che non ha mai pensato di abbandonare la pista Reynolds tentando in tutti i modi di inserirsi. Oggi l'affondo decisivo con l'offerta da 7 milioni di euro che ha convinto i Dallas che con i bianconeri non avevano ancora firmato nulla. Primo colpo di mercato dell'era Friedkin e del ds Tiago Pinto che regala a Fonseca un giocatore importante in un ruolo in cui ha praticamente solo Karsdorp e Bruno Peres.