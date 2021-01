La Roma sta spingendo forte per avere il Papu Gomez dall'Atalanta. I giallorossi hanno bisogno di un giocatore come lui e anche contro lo Spezia in Coppa Italia si è notato come uno come l'argentino possa fare comodo alla squadra per dare un cambio marcia importante. La Dea valuta il giocatore 10 milioni che la Roma in questo momento non vorrebbe spendere. Ecco perché sul piatto i giallorossi avrebbero messo Diawara come contropartita.

Il centrocampista è gradito alla società bergamasca che adesso sta pensando all'offerta del club capitolino. Per Gonzalo Montiel invece c'è da registrare anche l'interesse di Villarreal e Lione per il terzino destro argentino. Non solo, la Roma rischia anche di veder saltare Otavio del Porto per via dell'interesse concreto di Arsenal e Atalanta. Sul fronte El Shaarawy la novità è relativa soprattutto all'immutata volontà della Roma: il giocatore arriverà in giallorosso solo con la formula del prestito gratuito o se riuscirà a rescindere il contratto con lo Shanghai.