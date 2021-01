La Roma potrebbe trovare un accordo entro la fine di questa sessione con il Milan per riportare Under in Serie A e fargli vestire la casacca rossonera. E' un giocatore che piace molto a Pioli ma che per il momento resterà in Premier League, dove gioca in prestito nel Leicester. Il cartellino è sempre di proprietà giallorossa ma nei piani dei capitolini non c'è un reinserimento estivo. L'idea potrebbe essere uno scambio alla pari: a Roma piace non poco Castillejo ma potrebbe esserci anche una variante che porterebbe in giallorosso Gabbia e Saelemaekers.

Intanto si lavora per portare – possibilmente con accordo immediato – per giugno anche Otavio, il trequartista del Porto che il neo ds della Roma conosce bene per i suoi trascorsi al Benfica. Il giocatore è un’occasione visto il contratto in scadenza a giugno 2021 e piace a Fonseca. Sempre accesi i fari sul Papu Gomez ma la trattativa è frenata dalle pretese economiche dell'Atalanta (15 milioni) mentre potrebbe partire Diawara per far posto e Celik, centrocampista del Lilla valutato attorno ai 15 milioni