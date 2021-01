Le ultime notizie sulle trattative di mercato della Roma con acquisti e cessioni in diretta della squadra giallorossa. Per la sessione invernale si parla molto di rinforzare il proprio reparto offensivo e i nomi principali sono due, quelli di Stephan El Shaarawy e Bernard. Il trequartista brasiliano non ha trovato molto spazio nell’Everton e Paulo Fonseca lo accoglierebbe volentieri dopo averlo allenato allo Shakhtar Donetsk. L’agente del giocatore parlerà con i dirigenti del club inglese in merito al futuro del suo assistito e i Toffees potrebbero aprire alla cessione, anche se Carlo Ancelotti qualche giorno fa aveva raffreddato gli animi dicendo che il brasiliano non ha mai chiesto di essere ceduto.

In merito all'operazione per riportare a Roma non ci sono nuovi sviluppi: nei giorni scorsi si era parlato di una clausola che avrebbe facilitato il ritorno del Faraone a Trigoria ma lo Shanghai Shenhua avrebbe smentito l’esistenza di tale accordo. L’agente del classe ’92, suo fratello Manuel, sarebbe attualmente in Cina per portare avanti le negoziazioni. L’ex giallorosso continua ad allenarsi a Dubai in attesa di conoscere il suo futuro.

In uscita da valutare la situazione di Amadou Diawara: il centrocampista ex Napoli è fermo da diverse settimane per il Covid-19 e nelle gerarchie di mister Fonseca ha perso molto terreno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sul calciatore ci sarebbero Verona e Fenerbahce, ma il centrocampista guineano classe ’97 vuole rimanere in giallorosso.