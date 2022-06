Calciomercato, le news di oggi: l’Inter presenta l’offerta a Dybala, Milan a caccia di un trequartista

Nicolò Zaniolo e la Roma si stanno confrontando da tempo e così, senza una chiara intesa tra le parti, in pieno clima da calciomercato le pretendenti per l'ex Inter non mancano di certo. Tra tutte, la Juventus che mai ha nascosto la volontà di provarci per portare in bianconero il centrocampista classe 99 in Capitale dal 2018 e si sarebbe fatta avanti con Tiago Pinto per sondare il terreno. Prima proposta, una duplice contropartita tecnica che potrebbe solleticare Mourinho: Arthur e McKennie più una liquidità attorno ai 25-30 milioni. Risposta? Negativa: da Roma arriva sempre e soltanto un input preciso che non prevede l'inserimento di giocatori nello scambio.

Dunque, Zaniolo può partire, certo ma solamente davanti a 60 milioni in contanti, questo è il valore stimato dal club romanista. Ed è per questo motivo che davanti all'intransigenza giallorossa di trattare chi potrebbe spuntarla potrebbe essere un club estero, come il Tottenham in Premier League.