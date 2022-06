Calciomercato, le news di oggi: l’Inter rilancia su Lukaku e aspetta il Chelsea, Dybala in standby. Svolta Mertens-Napoli

Le trattative di mercato di martedì 21 giugno 2022 per le squadre di Serie A.

L'Inter continua a trattare con il Chelsea per il rinnovo di Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno formulato una nuova offerta ai Blues proponendo 7 milioni di euro di base fissa più bonus per avvicinarsi alla richiesta di 10 degli inglesi. La precedente proposta dell'Inter era di 5 ma dopo l'incontro con Simone Inzaghi di ieri si è ritenuto necessario alzare la cifra pur di avere il belga in rosa per il prossimo anno. Frenata invece su Paulo Dybala per cui non sono previsti altri incontri dopo il mancato accordo economico nell'ultimo colloquio tra le parti. In uscita invece si registra l'offensiva del PSG per Skriniar che alzato l'offerta per il difensore slovacco da 50 a 60 milioni di euro avvicinandosi alla richiesta di 70/80 dei nerazzurri.

In casa Juventus invece tutti gli occhi sono puntati su Angel Di Maria che ha chiesto altri 2-3 giorni di tempo per riflettere sulla proposta dei bianconeri per ingaggiarlo. La risposta dell'argentino era attesa ieri e invece anche in questo caso Allegri si è sentito rispondere un "forse" che al momento non scompone la società di Agnelli ma che forse potrebbe far anche irritare i bianconeri. Un anno di contratto più un'opzione per la seconda: è questa la proposta della Juventus che è l'unica squadra ad aver formulato un'offerta al giocatore.

Il Milan invece continua a lavorare sui rinnovi di Maldini e Massara ma non perde d'occhio il mercato. L'obiettivo Renato Sanches adesso sembra essere più lontano dopo l'inserimento del PSG nonostante un'intesa sull'ingaggio del giocatore del Lille. Ecco perché i rossoneri si sono lanciati su Enzo Fernandez del River Plate come piano B: la sua clausola però è di 20 milioni di euro. Nel Napoli invece la svolta potrebbe essere rappresentata dal passo indietro di Mertens che avrebbe rinunciato a due milioni tra ingaggio e bonus pur di convincere De Laurentiis a rinnovargli ancora il suo contratto in azzurro. Ma il vero obiettivo dei partenopei è un difensore, e in questo senso si avvicina sensibilmente Ostigard, di proprietà del Brighton ma che nella seconda metà della passata stagione in prestito al Genoa. Le distanze fra domanda ed offerta fra i due club si sono ridotte e l'affare potrebbe dunque chiudersi a breve.

Scatenata invece la Roma che ora è più vicina a Celik dopo aver già chiuso l'affare Matic. I 7 milioni più bonus più una percentuale sulla futura rivendita ha infatti convinto il Lille che darà prestissimo una risposta. Ma il vero colpo Thiago Pinto lo sta costruendo in queste ora quando sarà a Milano per incontrare la dirigenza del Sassuolo e capire quelli che possono essere i margini per portare avanti la trattativa per Frattesi in modo da rinforzare sensibilmente il proprio centrocampo. Sull'altra sponda del Tevere invece la Lazio propone 10 milioni di euro per Carnesecchi dell'Atalanta che però ne chiede il doppio e sarebbe disposta ad arrivare al massimo a 15. Il classe 2000 è una priorità per Sarri come sostituto di Strakosha in porta.

0