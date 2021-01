Dopo Malcuit, il Napoli ha ufficialmente ceduto anche Fernando Llorente all'Udinese. In casa azzurra ci si muove non solo per l'immediato ma anche per giugno. Nel mirino, dopo che Emerson Palmieri e Junior Firpo sembrano ormai sfumati, ci sono Otavio del Porto e Jordan Amavi del Marsiglia. Entrambi sono in scadenza di contratto, motivo per cui gli azzurri potrebbero aspettare a giugno per piazzare il colpo di mercato, a zero. Si lavora sotto traccia, con Giuntoli alla finestra per ogni eventuale occasione nell'immediato. Intanto sul fronte allenatore: confermato Gattuso, anche se la sensazione è che si tratti di fiducia a tempo.