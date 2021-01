Il calciomercato del Napoli ruota sempre intorno al nome di Milik. La trattativa con il Marsiglia per Arkadiusz Milik è arrivata al punto cruciale. Le parti sono al lavoro per superare l'ultimo ostacolo che è quello legato alle cause ancora pendenti tra il giocatore e il club azzurro. Una situazione che già in passato ha creato non pochi problemi nei discorsi per l'addio del polacco. La priorità dunque è lavorare sulle cessioni per Giuntoli e De Laurentiis che monitorano però anche la situazione relativa a Zaccagni per la prossima stagione (l'agente ha aperto all'addio al Verona a giugno), con nel mirino anche due esterni ovvero Junior Firpo del Barcellona (sul quale c'è anche il Milan) e Zinchenko.