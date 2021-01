La sessione invernale di calciomercato del Napoli può sbloccarsi nelle prossime settimane, con ogni probabilità un'accelerazione ci sarà dopo la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Le ultimissime notizie sulle trattative in tempo reale degli azzurri prendono in esame anzitutto le cessioni: senza di quelle è difficile ipotizzare nuovi arrivi a gennaio. Hysaj, Malcuit, Ghoulam e forse anche Maio Rui sono i nomi maggiormente indiziati di lasciare i partenopei oltre a Llorente (corteggiato dalla Juventus) e Lobotka (che potrebbe rientrare nell'operazione col Torino per Lyanko). Quanto a Milik, la situazione è in fase di stallo: è certo che andrà a via e forse alla Juventus ma resta da capire se sarà adesso (con un ritorno economico per il club) oppure a giugno (a costo zero).

È sugli esterni che si concentra l'attenzione del Napoli. In caso di partenza di alcune pedine sono due i nomi più caldi: si tratta di Emerson Palmieri del Chelsea (difensore che gioca anche nella Nazionale italiana) e Junior Firpo del Barcellona. Due operazione da concludere con la formula del prestito secco o, al massimo, diritto di riscatto.