Il mercato di gennaio del Milan potrebbe riservare più di un colpo in entrata. I rossoneri restano vigili in cerca di occasioni per puntellare centrocampo e attacco, ma gli sforzi principali verranno riservati all'acquisto in difesa che andrà a completare il reparto arretrato, il più sofferente in questa prima parte di stagione a causa degli infortuni. Sulla lista di Maldini e Massara, resta un nome prima di tutti gli altri: quello di Mohamed Simakan, centrale dello Strasburgo che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero.