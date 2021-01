In casa Milan dal punto di vista delle entrate piace molto Thauvin per il quale la situazione è in stand-by. Discorso rinnovo con il Marsiglia congelato per il francese che potrebbe tornare un profilo gradito anche per giugno. Si lavora anche ad un terzino che possa alternarsi con Theo Hernandez, con nel mirino ina del Palmeiras e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. In uscita attenzione a Musacchio per il quale potrebbe scatenarsi un'asta tra il Parma e la Lazio. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sui rinnovo di Calhanoglu e Donnarumma.