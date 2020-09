Il Milan continua a lavorare per rinforzare la difesa e il nome nuovo è quello di Matija Nastasic. L’ex difensore della Fiorentina oggi allo Schalke è nella lista di Maldini e Massara per regalare un nuovo centrale a Stefano Pioli. Nastasic è l’alternativa rispetto a Nikola Milenkovic della Fiorentina che è una pista molto difficile e piuttosto costosa. Il club rossonero starebbe continuando a lavorare sul mercato e per la difesa e pare sia stato fato un tentativo per Daniele Rugani della Juventus, offrendo uno scambio con Lucas Paquetà; ma i bianconeri avrebbero rispedito l’offerta al mittente.

Per il ruolo di vice-Ibrahimovic piace sempre Luka Jovic: l'attaccante serbo del Real Madrid non rientra nei piani tecnici di Zidane, che nella gara di domenica gli ha preferito inserire due giovani della cantera madrilena. Il Milan è pronto ad affondare il colpo intavolando una trattativa come quella che ha portato Brahim Diaz a Milanello, ovvero basandosi sulla formula del prestito secco.