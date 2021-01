Un difensore e un centrocampista sono gli obiettivi di calciomercato del Milan per gennaio. Le ultime notizie in tempo reale che arrivano sulle trattative confermano che i rossoneri hanno in pugno due operazioni. Non hanno ancora affondato il colpo ma i nomi caldi sono Simakan, Tomori e Meité. I primi due sono legati a doppio filo: a causa dell'infortunio rimediato dal calciatore dello Strasburgo ha preso quota in queste ore la candidatura del giocatore attualmente in forza al Chelsea. Su di lui ci sono anche altre squadre della Premier ma in caso di interesse concreto del Milan darebbe priorità al ‘diavolo'. Anzi, è proprio quest'ultimo a essere più vicino alla maglia rossonera in questo momento.

E Simakan? La pista non è affatto tramontata, come ammesso anche da Maldini, ma il club ha preso qualche attimo di riflessione dopo le informazioni arrivate sulle condizioni del centrale. Le cifre dell'operazione: sempre le stesse, i rossoneri non vanno oltre i 15 milioni. Quanto a Meité del Toro, già bloccato, prima di formalizzare l'operazione (prestito oneroso a 1 milione, diritto di riscatto a 8) il Milan sta facendo le ultime valutazioni ma il fatto che il centrocampista fosse in panchina anche a San Siro in Coppa Italia è sembrato un ulteriore indizio di mercato.

Questione rinnovo di Calhanoglu: al centrocampista è stato offerto un contratto da 3.5 milioni di euro a stagione, si può arrivare fino a 4 più bonus. Oggi l'incontro con l'agente del turco. Cessioni: Conti si avvicina alla Fiorentina.