Il mercato della Lazio potrebbe essersi chiuso con l'arrivo di Andreas Pereira e quello di Hoedt che sarà ufficializzato a breve. In casa capitolina si lavora soprattutto sulle cessioni, dopo che anche la possibilità di ingaggiare Malanga Sarr è sfumata dopo il suo accordo con il Porto. Sul piede di partenza, Durmisi, Di Gennaro, Kiyine e Andre Anderson ormai fuori dai progetti di Inzaghi. Il danese è indirizzato al Cadice, mentre l'ex Cagliari potrebbe tornare alla Juve Stabia. Per gli ultimi due ritorno sempre più vicino alla Salernitana. Attenzione anche alle situazioni di Bastos e Caicedo, che in caso di offerte giuste potrebbero anche salutare. Una situazione di difficile concretizzazione, ma non impossibile.