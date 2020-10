Il club biancoceleste in queste ultimissime ore di calciomercato proverà a completare la rosa, che in questa settimana è stata migliorata e puntellata. Perché Fares, preso tempo fa dalla Spal, è stato tesserato e perché soprattutto sono stati presi a titolo definitivo il centrocampista offensivo Andreas Pereira, arrivato dal Manchester United (che sta facendo molti affari in questi ultimi mesi con i club di Serie A, si pensi a Smalling e Alexis Sanchez), e poi è stato prelevato Gabriel Pereira, portiere classe 2002 che giocava con il Monaco. Ora la Lazio vuole completare la campagna acquisti con un difensore e l'obiettivo principale è rappresentato da Sarr, giocatore francese di proprietà del Chelsea che è destinato a lasciare i Blues. Sarr piace pure alla Sampdoria. L'alternativa è rappresenta dal giocatore del Porto Queiros, centrale di 21 anni che lo scorso anno ha giocato in Belgio.